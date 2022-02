Des Palestiniens au secours des déplacés syriens

Mi-janvier, un jeune militant palestinien s’est lancé le défi de réunir des fonds pour les réfugiés du nord de la Syrie, touchés par une vague de froid. Un mouvement d’une ampleur sans précédent.

Des hommes comptant en chœur les liasses de billets et les tas de pièces qui les entourent. La vidéo, qui circulait sur les réseaux sociaux palestiniens début février, aurait pu être celle d’une soirée dans un tripot de Cisjordanie. Il n’en est rien : depuis un mois, une campagne de fonds, lancée en vue d’offrir un toit aux déplacés du nord de la Syrie, a déjà réuni plus de 10 millions de dollars. Selon ses organisateurs, il s’agit de « la plus grande collecte de l’histoire récente de la Palestine ».…