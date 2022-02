Discours haineux : Mais que fait la police de l’audiovisuel ?

Devant la diffusion répétée d'incitations à la haine ou à la violence et de discours antirépublicains sur CNews, le CSA n’a que très peu réagi, arguant de la liberté d’expression.

Mardi 29 septembre 2020. Entre 19 heures et 20 heures sur CNews, le bandeau en bas de l’écran affiche le thème de la séquence : « Mineurs isolés : une naïveté française ? » Une discussion qui intervient quatre jours après l’attentat perpétré devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. L’animatrice de « Face à l’info », Christine Kelly, essaie de « modérer » les paroles tenues sur le plateau. Une en particulier : celle d’Éric Zemmour, chroniqueur régulier de l’émission depuis plus d’un an. Trop tard. Le…