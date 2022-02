Faute de services publics, des services « citoyens »

Les bénévoles sont de plus en plus impliqués dans des missions de service public. Une manière d’être au plus près des besoins des usagers et de pallier le désengagement de l’État. Mais avec le risque d’encourager ce recul.

Ahmed (1) aurait pu devenir fou. Mais ce n’est pas à cause des routes sinueuses de l’exil, de sa traversée de la Méditerranée dans un bateau de fortune et de son long bras de fer avec l’administration française. Ses craintes à lui se nommaient isolement, solitude et repli sur soi. Il les a vues happer tour à tour ses compagnons de galère, dans les foyers d’accueil pour réfugiés, qu’il a fréquentés depuis 2016, à son arrivée en France. S’il n’a pas « perdu la tête », malgré une période difficile, c’est…