Ukraine : le tri racial des réfugiés

Plusieurs vidéos et témoignages démontrent un traitement discriminant et raciste des réfugiés Africains qui tentent de fuir l’Ukraine. La Pologne dément, les pays africains réagissent.

De nombreuses vidéos diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux montrent une discrimination raciste manifeste des réfugiés qui tentent de fuir l’Ukraine, triant, à différents points de passage, ces derniers en fonction de leur couleur de peau. À Zaporija dans l'est du pays et alors que les russes étaient à cinquante kilomètres, les autorités ukrainiennes ont empêché des réfugiés noirs de monter dans les trains en direction de Lviv, ville située à 70km de la Pologne. À la frontière, ce sont les douanes qui pointent leurs armes sur les réfugiés d’origine africaine, obligés de lever les mains au ciel et de crier « nous sommes étudiants, nous ne sommes pas armés » ou, comme ci-dessous un douanier qui repousse violemment un réfugié.

Sur une autre vidéo, une femme, avec un bébé de quelques mois, attend avec une foule d’Africains, devant un poste frontière dans la nuit gelée.

La Pologne a démenti l’existence d’un tri raciste des réfugiés aux frontières prétextant que déjà plus de 200 000 personnes avaient été accueillis en Pologne « quelle que soit leur nationalité », plaide l’ambassade de Pologne en France.

« C’est faux, nous les avons rencontrés ces Africains », affirme Tahar Rani, journaliste de France 24 présent sur Lviv et qui a recueilli la parole de nombreux étudiants africains et maghrébins.