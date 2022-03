Célébrer la tendresse

Depuis vingt ans, la compagnie franco-catalane Baro d’evel fabrique des mondes où humains et animaux portent ensemble la nécessité de réenchanter la vie. Par le rire, la résistance et la douceur.

La compagnie Baro d’evel a beau se produire depuis plusieurs années dans des lieux majeurs du théâtre public, elle n’a rien perdu des idéaux de liberté et de nomadisme qui ont motivé sa création en 2000 par six jeunes artistes issus du Centre national des arts du cirque (Cnac). Parmi lesquels Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, qui en assument seuls la direction depuis 2006. À la MC93 à Bobigny ou aux Bouffes du Nord à Paris, où ils terminent en ce moment une série de trois semaines de représentation de…