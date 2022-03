Résister à Poutine

Un homme, seul, a donc décidé de replonger l’Europe dans la guerre. Malgré la supériorité militaire de son armée, rien ne dit que Vladimir Poutine l’emportera. Il se heurte à une population ukrainienne au courage inouï, prête à tout pour défendre son territoire, sa démocratie, sa culture et son histoire. Il affronte aussi un camp occidental, initialement divisé, qu’il est parvenu à cimenter. Qu’ils semblent loin les propos d’Emmanuel Macron qui estimait en 2019 que l’Otan était en état de « mort cérébrale ». Plus aucun gouvernement ne doute plus désormais, dans un surprenant retournement, de la pertinence de son existence. Dans un même élan, une adhésion à l’Union européenne n’a jamais paru si attractive. Les sanctions économiques drastiques prises contre la Russie frappent déjà une population largement intoxiquée par la propagande du Kremlin. Pas de quoi espérer à ce stade un soulèvement, mais bien de susciter une prise de conscience de la réalité du pouvoir tel qu’il est exercé par le maître du Kremlin. Avec cette invasion, c’est l’histoire qui s’écrit sous nos yeux. Et l’ensemble des relations internationales qui sont bouleversées.