« L’Hypothèse démocratique. Une histoire basque », Thomas Lacoste : Le sentier de la paix

Le documentariste Thomas Lacoste retrace l’histoire du mouvement armé basque ETA et son lent cheminement vers une solution pacifique. Malgré la poursuite de la répression par Paris et Madrid…

Après soixante ans de lutte armée, d’abord contre la dictature de Franco puis, à partir de 1975 et la mort de ce dernier, contre une monarchie parlementaire espagnole, la voie du dialogue démocratique au Pays basque peut-elle être une « hypothèse », envisageable, plausible ? Après des décennies de violences, d’exécutions, d’enlèvements, d’emprisonnements et de tortures, comment emprunter désormais le chemin pacifique de la confrontation démocratique, une fois les armes déposées, rendues même, après avoir décidé de les faire taire ?

L’Hypothèse démocratique. Une histoire basque, Thomas Lacoste, 2 h 20. C’est toute la difficulté qu’ont dû affronter les responsables et militants basques de l’organisation « politico-militaire » ETA, indépendantiste et socialiste, fondée en 1958, lorsqu’ils ont décidé son autodissolution, le 3 mai 2018, après avoir mis fin « unilatéralement » à la lutte armée le 20 octobre 2011 et rendu leurs armes dès le 8 avril 2017. Puisqu’on sait qu’il est bien plus facile d’entamer un affrontement armé que de le terminer.

La grande réussite de ce film, L’Hypothèse démocratique. Une histoire basque, est de restituer ce long demi-siècle de lutte armée et surtout son contexte historique (et géographique) en parvenant à rendre compte de la complexité des choix et des enjeux politiques, des erreurs aussi, parfois.