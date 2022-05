Rassemblant des artistes de la scène états-unienne et afro-cubaine des années 1990, Black Lives. From Generation to Generation est un superbe cri contre le racisme.

En 1996, le saxophoniste Steve Coleman s’embarquait dans une collaboration entre son groupe, Mystic Rhythm Society, et la formation cubaine AfroCuba de Matanzas. L’objectif était de recréer du lien entre deux traditions aux racines en partie africaines : les musiques noires états-uniennes et les sonorités afro-cubaines, plus spécifiquement celles des rituels et des cérémonies de santería (une religion originaire de Cuba). L’expérience donna lieu à un grand disque, The Sign and the Seal, et à une tournée…