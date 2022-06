Chez les classes populaires, « la gauche est vue comme une élite »

La sociologue Violaine Girard et le photojournaliste Vincent Jarousseau ont croisé leurs regards sur les territoires ruraux et périurbains.

À chaque nouvelle parution sur les modes de vie des classes populaires qui habitent loin des grandes villes, on constate la désertion de la gauche. Les explications sont multiples et elles diffèrent en fonction des territoires – il y a eu trop de caricatures sur cet électorat que la Nupes aimerait détourner de Marine Le Pen. C’est tout le souci de Violaine Girard, qui a travaillé sur les populations en zone pavillonnaire, et de Vincent Jarousseau, dont l’objectif raconte les vies précaires des zones…