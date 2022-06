Cour suprême : Le cauchemar de l’Amérique progressiste

O n attend ce moment historique depuis cinquante ans ! » Devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, Maggie exulte. Dominée par les conservateurs, la Haute Cour vient de révoquer son arrêt Roe vs Wade, qui fit de l’accès à l’avortement un droit constitutionnel en 1973. Autour de Maggie, d’autres activistes anti-IVG ne cachent pas leur émotion. Embrassades, larmes de joie, ouverture d’une bouteille de champagne : la scène tranche avec la tristesse, à quelques pas de là, des membres d’une association pro-avortement venus du Texas pour suivre l’annonce de la décision de la Cour, ce vendredi 24 juin.

Ce violent séisme était attendu depuis les nominations de trois juges conservateurs par Donald Trump entre 2017 et 2020. La veille, la cour avait confirmé son ancrage à droite en invalidant une loi centenaire de l’État de New York limitant le port d’armes en extérieur. Et le jour d’avant, dans un autre jugement, elle décidait que les écoles religieuses du Maine pouvaient être financées par des fonds publics, mettant à mal le principe de séparation de l’Église et de l’État.