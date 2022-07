Portrait - Ophélie : Sur le terrain

Ça a débuté comme ça. Par des études de cinéma et de théâtre à la faculté et au conservatoire. La scène comme ligne de mire. Avant d’être rattrapée par la vie active en véritable couteau suisse. La chronique radio, l’organisation d’événements, la direction artistique pour un label de disques, les réseaux sociaux pour un groupe de communication. Autant d’activités adossées à des petits boulots alimentaires. Serveuse, vendeuse, le toutim. Pas loin d’une dizaine d’années. Au milieu de passions articulées autour de la musique alternative, des fanzines et de l’illustration.

Des années aussi de réflexion pour Ophélie Damblé sur la nourriture quand elle devient végétarienne, s’interrogeant sur sa propre consommation, « sur l’industrie agricole, l’élevage et l’agroalimentaire ». Des interrogations mâtinées d’inquiétudes sur « nos sols de plus en plus infertiles, la pollution, la fin de l’autonomie alimentaire ». Trois années à cogiter. « Je ne trouvais plus aucun sens à continuer à travailler ainsi. J’étais hors sol. Il me fallait tout simplement revenir à la terre. » Un retour aux sources pour qui vient non pas de la ville mais de la campagne, en Ariège jusqu’à l’âge de 17 ans, fille d’enseignants, entourée de cultivateurs, de paysans dont « le travail n’est pas du tout valorisé, même s’il s’agit d’un métier qu’on côtoyait tous, se souvient Ophélie. On n’incite personne à l’occuper et on ne m’a jamais encouragée dans cette voie, mais plutôt poussée vers un métier dit intellectuel ».