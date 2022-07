Portrait - Romain: Entre cravates et gilets jaunes

Romain porte la même chemise que du temps où il était data scientist. Mais il a retroussé ses manches pour construire un ajoupa, une hutte traditionnelle en bambou et palmes de cocotier, en Martinique. Le basculement dans sa vie professionnelle et personnelle s’est produit en 2020, après trois années au sein du cabinet de conseil Sia Partners, à construire des modèles statistiques pour faire de la prévision, classifier et valoriser des données… Pourtant, data scientist était qualifié de « job le plus sexy du XXIe siècle » par la Harvard Business Review en 2012 et incarnait la quintessence du métier d’avenir, du progrès. Les datasciences, le machine learning et l’intelligence artificielle sont à la mode quand Romain mène ses études à l’École des mines de Saint-Étienne, entre 2014 et 2017. Ingénieur en maths appliquées, il espère utiliser ses compétences pour améliorer les services publics et servir l’intérêt général. « Je m’étais fixé certaines limites, je ne voulais travailler ni dans la finance, ni dans l’armée, ni dans le marketing et la publicité. »