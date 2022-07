« Together » : L’amour au temps du confinement

Arnaud Anckaert crée Together, du Britannique Dennis Kelly, qui revient sur une expérience collective récente à travers le portrait d’un couple.

Arnaud Anckaert fut le premier à faire connaître en France le Britannique Dennis Kelly, dont il met en scène à -Avignon la dernière pièce, écrite en février 2021. En 2011, rappelle-t-il dans le dossier de presse de son spectacle, il faisait traduire et monter Orphelins. Soit un huis clos familial qui interroge les dérives sécuritaires de nos sociétés.

Together, jusqu’au 26 juillet, Théâtre de la Manufacture, 04 90 85 12 71, lamanufacture.org Si la précision a particulièrement lieu d’être, comprend-on dès les premières secondes de Together, c’est qu’il est question d’une période récente qui peut éveiller la méfiance du spectateur en quête de formes singulières. Disons-le, c’est du confinement qu’il s’agit.

Interprété par Noémie Gantier et Maxime Guyon, le couple – il y en a souvent chez Dennis Kelly – de la pièce ne tarde pas à prononcer le mot entré depuis 2020 dans le langage courant. Autour d’une table de cuisine plantée au milieu des spectateurs, qu’ils regardent comme on prend à témoin, les deux protagonistes exposent leur situation. Ils ne s’aiment plus.