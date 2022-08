Sous le béton

Ana Penyas métisse dessin et photo pour documenter avec finesse le tourisme de masse et l’exode rural en Espagne.

À tous ceux qui ont dû quitter leur région et à tous ceux qui ne reconnaissent plus leur terre. » Ana Penyas attaque fort, dès la dédicace. En une courte phrase, cette auteure espagnole rend hommage à celles et ceux que la « modernité » capitaliste, l’exode rural, le tourisme de masse et la gentrification ont dépossédés. Oui, sa bande dessinée évoque plus précisément les tours de béton de la Costa del Sol de 1964 à 2019, mais Sous le soleil porte bien son nom car peu de territoires et d’histoires échappent à cette logique. À cette politique portée par une foule qui se réclame de l’apolitique.