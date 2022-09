À Bagnolet, on bétonne bien les chèvres

Il fait encore sombre en ce petit matin du 30 août. Au cœur de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), un petit groupe se rassemble au milieu des immeubles devant la bergerie des Malassis, ferme autogérée de presque 2 000 mètres carrés que les personnes réunies sont venues défendre. Car cet espace quasiment unique en Île-de-France est menacé par un projet de la mairie.

Au chant du coq, armés de banderoles et de café, les activistes ont à peine installé leur petite table que débarque la police nationale. La présence des forces de l’ordre n’étonne plus les militants, qui multiplient les actions pour empêcher le chantier d’avancer. « Il y a quelques jours, on a bloqué le passage d’une benne et stoppé les travaux pendant toute une journée », s’enorgueillit une jeune femme. La veille, un militant a escaladé les barrières pour protéger un arbre du déracinement. Depuis deux mois, une lutte de terrain s’est mise en place pour contrer la pelleteuse.