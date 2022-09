Climat : les journalistes face à leurs responsabilités

L e travail journalistique sur les questions environnementales, et notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, n’est pas du tout à la hauteur des enjeux écologiques », déplore Juliette Quef, directrice de publication de Vert, site indépendant d’information sur les luttes pour le climat et l’écologie. Avec d’autres journalistes, issus des rédactions de Reporterre, de Socialter ou de médias généralistes, elle travaille depuis mars 2022 sur la « charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique ».

Un texte articulé en treize grands principes et qui, sans être moralisateur, se veut un « outil pour tous les journalistes », explique Anne-Sophie Novel, qui a coordonné le projet. Pour elle, cette charte, dont Vert est à l’initiative, doit devenir une « boussole intemporelle » que les journalistes pourront utiliser comme ligne directrice de leurs ­pratiques professionnelles. Une démarche qui rencontre déjà un franc succès.

Le texte, rendu public ce 14 septembre et à télécharger ici (et à lire en fin d'article) a déjà été signé par plusieurs centaines de journalistes, citoyens et chercheurs, ainsi que par des dizaines de rédactions, dont celle de Politis. « Nous espérons créer un nouvel état d’esprit dans la profession et aider nos confrères et consœurs, pour qu’ils puissent peser en conférence de rédaction et proposer plus de sujets sur le climat », complète Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre, site d’information qui a contribué au projet.