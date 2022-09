« En Italie, l’argument antifasciste ne fonctionne plus du tout »

Voilà plus de vingt ans que le collectif Wu Ming, composé de cinq romanciers italiens aux visages inconnus, surprend le monde par sa littérature engagée. Célèbres auteurs de best-sellers en Italie et au-delà (même si encore peu traduits en France), ils proposent volontairement des versions numériques gratuites de leurs ouvrages, sans droits d’auteur, un certain temps après leur publication sur papier (téléchargement intégral avec une licence « creative commons » depuis leur site web). Q comme Qomplot. Comment les fantasmes de complot défendent le système, Wu Ming 1, traduit de l’italien par Anne Echenoz et Serge Quadruppani, éditions Lux, 576 pages, 29 euros.

Refusant le vedettariat, en particulier la personnalisation des auteurs ou des artistes, ils ont choisi ce nom chinois qui signifie en mandarin « sans nom » (ou « cinq noms », selon la prononciation). En hommage, aussi, aux dissidents chinois qui signent souvent de la même manière. Chaque membre est désigné par un numéro. Nous avons donc rencontré Wu Ming 1, à l'occasion de la sortie française de Q comme Qomplot (1), étant entendu au préalable que nous ne prendrions aucune photo ou vidéo de lui, même floutées.

Comme il vit à Bologne, fief historique depuis 1945 de la gauche italienne – ou de ce qu’il en reste après tant de compromissions et de renoncements depuis près de trente ans –, et que son engagement en faveur de l’émancipation sociale n’a jamais failli, nous avons aussi profité de son passage à Paris pour l’interroger sur l’actuelle campagne électorale, en Italie, bien terne sinon atone, à la veille des élections législatives du 25 septembre.