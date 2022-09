Roussel, seul contre son camp

L a guerre aura-t-elle lieu » entre la « gauche du travail » et la « gauche des allocs », se demande avec gourmandise Le Figaro ? Au lendemain de la Fête de l’Humanité, l’éditorialiste politique de RTL décelait, pour s’en réjouir, l’existence de « beaucoup plus de gauches irréconciliables » que n’en avait pointé Manuel Valls. En cause, une petite phrase de Fabien Roussel lancée devant quelques journalistes qu’il accueillait au premier jour de la fête : « La gauche doit défendre le travail et le salaire, et ne pas être la gauche des allocations, minima sociaux et revenus de substitution », leur a-t-il déclaré.

Réélu député en juin, il venait de leur dire sa fierté d’avoir remporté l’une des « quinze circonscriptions les plus fortes de l’extrême droite », celle de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) où, « pour être rescapé », il lui a fallu entendre « les Français [qui] nous parlent d’assistanat en nous disant qu’ils travaillent et que [les bénéficiaires de minima sociaux] ne travaillent pas ». Les entendre, mais aussi les conforter dans leurs idées : « Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage », a-t-il insisté.

François Ruffin se désolidarise

Cette énième sortie choc du secrétaire national du PCF laissant entendre que la gauche se complaisait dans l’assistanat a immédiatement suscité la réprobation unanime de ses alliés de la Nupes. « Nous ne pouvons combattre la droite et l’extrême droite en reprenant leurs mots », lui a notamment lancé Mathilde Panot (LFI), tant il est vrai que la « triangulation » qui consiste, quand on est un responsable de gauche, à se positionner sur les options de droite qui semblent les plus partagées par l’opinion n’a jamais fait qu’**aggraver l’emprise du discours de droite sur les consciences.