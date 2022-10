Cinéma : Kinuyo Tanaka à sa juste place

La postérité est-elle toujours bonne juge ? Quoi qu’il en soit, elle a parfois des retards à l’allumage. Longtemps, dans les dictionnaires du cinéma, Kinuyo Tanaka (1909-1977) suscitait l’intérêt pour son extraordinaire carrière d’actrice. Elle a en effet joué devant la caméra des plus grands, Ozu, Naruse ou Mizoguchi, avec lequel, en particulier, elle a tourné ses plus remarquables chefs-d’œuvre. Coffret Kinuyo Tanaka, Carlotta (4 Blu-Ray ou 6 DVD), 65 euros.

Elle fut la comédienne la plus sollicitée et adulée du cinéma classique japonais. Une véritable star. Mais les films qu’elle a elle-même réalisés – six au total, entre 1953 et 1962, Lettre d’amour, La lune s’est levée, Maternité éternelle, La Princesse errante, La Nuit des femmes et Mademoiselle Ogin – étaient mentionnés rapidement.