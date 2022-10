Élections au Brésil : Lula, déjà une demi-défaite

L’ex-président de gauche sort en tête du premier tour de la présidentielle, mais avec un faible écart devant Bolsonaro, dont le camp progresse au Congrès et dans les États de la Fédération.

Pendant une bonne heure, les soutiens de Luis Inácio « Lula » da Silva ont oscillé entre perplexité et stupeur, dimanche 2 octobre : les premiers résultats le donnaient aux alentours de 41 % des voix contre 48 % pour Jair Bolsonaro. Certes, le dépouillement a été plus prompt dans les États favorables au président d’extrême droite sortant. Mais les derniers sondages donnaient l’ex-président issu du Parti des travailleurs (PT), soutenu par une très large coalition de gauche, potentiellement élu au premier tour. Et c’est une « remontada » poussive qui a été infligée à son camp.