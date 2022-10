« Les années Super 8 » : un film qui complète l’œuvre d’Annie Ernaux

Le film d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022 et de son fils, présenté à Cannes et composé de bobines familiales, est toujours à voir sur arte.tv.

Avant sa sortie en salle prévue à la fin de l’année, Les Années Super 8, d’Annie Ernaux et David Ernaux-Briot, est diffusé sur l'antenne d'Arte le 14 septembre et déjà visible sur son site à compter de ce 7 septembre. Les Années Super 8, Annie Ernaux et David Ernaux-Briot, sur arte.tv depuis le 7 septembre. Présenté cette année dans le cadre de La Quinzaine des réalisateurs, à Cannes, le film a été composé à partir des bobines enregistrées dans les années 1970 par la caméra Super 8 que le mari d’Annie Ernaux avait achetée et qu’il était seul à manier.

D’où, à l’écran, l’écrivaine (mais qui, alors, écrivait en cachette) et les deux enfants du couple, Éric et David, ainsi que les pays dans lesquels ils séjournaient, en particulier lors de vacances. Les Années Super 8 est un riche complément de l’œuvre d’Annie Ernaux. Notamment pour ce qu’il révèle des corps, en particulier du sien.

Les images montrent l'évolution du physique de l'écrivaine. Quelque chose dans son visage progressivement s’éteint, se durcit.

Nous écrivions ainsi à Cannes : « Les images, qui s’étendent de 1972 à 1981, montrent […] l’évolution du physique [de l’écrivaine]. Quelque chose dans son visage progressivement s’éteint, se durcit. La vie conjugale, les devoirs d’une mère, les travaux ménagers, son métier d’enseignante, la répartition sexuée des tâches : le tout accumulé transforme la radieuse personne des débuts en “femme gelée”, pour reprendre le titre d’un de ses livres. Autre motif d’émotion : les images de sa mère, dont les photographies publiées jusqu’ici sont rares et floues. »

On ne saurait trop recommander ce rendez-vous en images et en mots (Annie Ernaux a écrit la voix off, qu’elle dit elle-même) avec l’autrice du récent Jeune Homme (lire notre critique de mai dernier).