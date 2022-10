L’outre-mer qu’on voit danser

Inscrit dans le cadre d’une association loi 1901, Lalanbik est apparu en 2014 à La Réunion pour pallier l’absence d’organisme spécifiquement consacré à la danse dans l’océan Indien. Souffle o.I. #3, jusqu’au 10 novembre à La Réunion. D’abord ancré au Port, commune à la pointe nord de l’île entre Saint-Paul et Saint-Denis, le lieu s’est fixé plusieurs missions : soutenir les artistes, favoriser la création, transmettre la pratique, sensibiliser les publics, fournir des informations et constituer un fonds d’archives (sur son site Internet et sur la plateforme numeridanse.tv). Toutes ses actions sont menées en lien et en concertation avec les collectivités et les structures ou personnes qui opèrent dans le champ de la danse au niveau local.