Le groupe de Josh Haden – fils de Charlie Haden – publie ses premiers enregistrements, gestateurs de l'éblouissant premier album sorti en 1995.

Mené par le guitariste/bassiste et chanteur Josh Haden, fils du grand contrebassiste Charlie Haden (protagoniste éminent du jazz moderne nord-américain), le groupe californien Spain a effectué une apparition éblouissante sur la scène musicale internationale en 1995 avec son premier album, The Blue Moods of Spain. Contenant neuf morceaux – la plupart au-dessus de la barre des cinq minutes – majestueux et capiteux, dans lesquels chaque note (bleue) paraît compter, l’album exhale un rock intimiste tout de…