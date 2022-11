« Guerre » de Marion Jdanoff : le livre qui n'aurait jamais dû exister

G uerre n’aurait jamais dû exister. Chacun de ces dessins devait être détruit. « Sacrifice par le feu. Bim. J’appelle ça guerre », écrit Marion Jdanoff dans la préface. Un par jour. Le temps qu’il faudrait pour vaincre le cancer de Pauline qui, après avoir été expulsé de son sein, s’attaquait au cerveau. Une mini-flambée, quelque part entre magie et amitié, proposée par Marion pour rester aux côtés de Pauline. Guerre, Marion Jdanoff, Super Loto Éditions et Grante Ègle, 640 p., 33 euros.

Marion dessinait des paquets de feuilles A5 par vagues, les empilait et les envoyait à Pauline chaque fois qu’un mois était écoulé. Trente ou trente et un dessins, au crayon, au feutre, à l’encre, avec des chiennes et des aurochs, des guerriers et des dieux, des corps en équilibre sur des objets vacillants ou l’inverse, des rages terribles et des jardins amis.

« Ça a raté. Tout est allé de travers. Elle n’a rien brûlé du tout. Elle s’en est même fait tatouer un. Têtue et indisciplinée », écrit Marion dans la préface, fière, on le sent, de cette amie qui n’en fait qu’à sa tête. Sa tête château fort, sa tête pierre, volcan, flamme, cotylédon. Qui ne guérit pas. Qui ne guérira pas. Un chemin inédit se dessine, terrifiant d’abord, forcément terrifiant : même crayonnée telle un éléphant en cage, la mort reste la mort.