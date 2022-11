« Pour un temps sois peu » de Laurène Marx : sois trans et parle

Relatant un parcours de transition, le spectacle donne le pouvoir à celles et ceux qui ne l’ont pas.

Lorsqu’elle traverse le plateau du Théâtre de Belleville pour rejoindre le micro sur pied dressé en son bord, Laurène Marx crée un doute, une hésitation. Si, en se dirigeant vers cet unique objet présent sur la scène nue, l’autrice de la pièce semble sur le point d’entamer un stand-up, quelque chose dans son attitude nous avertit que ce n’est pas le cas, ou pas tout à fait. Pour un temps sois peu, jusqu’au 29 novembre au Théâtre de Belleville, Paris, 01 48 06 72 34. Texte disponible aux éditions Théâtrales, 84 pages, 12 euros.

C’est comme une ombre, non seulement dans son regard, mais aussi dans tout son corps, malgré le haut multicolore qu’elle porte avec un pantalon de jogging noir et tous ses colliers, toutes ses bagues qui scintillent comme des appels à la légèreté et à la joie.

Le titre du spectacle, Pour un temps sois peu, n’est pas pour rien dans l’intuition que ce qui va se passer là est à l’opposé du divertissement. Laurène Marx nous emmène en effet du côté d’une vérité qui n’est pas facile à dire, car elle n’est jamais énoncée ou alors rarement, du moins par les personnes concernées : les trans, les non-binaires.