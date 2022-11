Tous dans la danse !

Les festivals Forever Young (Hauts-de-France) et Playground (Seine-Saint-Denis) mettent l’art chorégraphique contemporain à la portée d’un public enfant et adulte.

En 2006, le Gymnase CDCN (Centre de développement chorégraphique national) de Roubaix a lancé Les Petits Pas, festival de danse contemporaine orienté vers l’enfance et la jeunesse (le premier en France), qui se nomme désormais Forever Young. Forever Young, jusqu’au 10 décembre. Playground, jusqu’au 26 novembre.

« J’avais le sentiment que le nom Les Petits Pas avait une portée limitée, qu’il semblait se circonscrire à un public autour de 5-6 ans, confie Laurent Meheust, directeur du Gymnase depuis mars 2022. Or le festival cherche à toucher non seulement les enfants et les adolescents, mais également les adultes jeunes et moins jeunes. Dans l’appellation “jeune public”, nous incluons aussi des adultes qui assistent pour la première fois à un spectacle de danse. »