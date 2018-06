Retarder le dîner pour manger avec ceux qui jeûnent. Je suis ok. Mais m'obliger à attendre qu'ils viennent se servir pour que je puisse ensuite me servir. Pas ok. Je ne sais pas pourquoi, ça me met en colère. Je suis frustrée. Encore s'ils étaient là avec moi à être dans les starting blocks pour attendre le moment venu, ok, je les laisserais passer. Mais là j’étais la seule avec Claude qui ne jeûne pas non plus. Ce que je refuse, c’est qu’une personne utilise sa position dans le groupe pour m'obliger à faire un truc. Je refuse. Je refuse. Je refuse. J'ai pas envie de me battre au sein du groupe. Je dois garder mes forces pour la cause que je défends. Je ne pense pas publier ça parce que je sais que cette personne me lit et je ne veux pas de conflits... Ca y est, je me censure parce que je sais que c'est lu. J'ai perdu.

Phrases que je ne veux pas oublier au moment de la prise de parole : « S'il n'y avait pas les passeurs, il aurait fallu les inventer », « Ils nous protègent parce qu'ils nous aident à fuir la Libye »...