Le cours de ch'ti avant de partir et un marcheur maladroit à l’échauffement du matin m'ont bien fait rire. Mais me fâcher avec Ali, le bruit, le tambour, le mégaphone, les gens autour de moi, ça a pompé toute mon énergie. « Pourquoi tu es toute seule ? », a demandé un marcheur inquiet. Je redoutais qu'il me pose d'autres questions, ça allait empirer la situation. Alors j'ai répondu que j’étais malade. En fait c'est ça, j’étais malade socialement. Ça lui a suffi pour me laisser tranquille. Ouf ! Fièvre évitée. La complicité retrouvée avec Ali, un bon repas et une bonne sieste m'ont soignée. Attention, c'est une maladie chronique. Méditation, balade solitaire et dernièrement l’écriture sont mes moyens de prévention. À moi d’être rigoureuse.

J'ai entendu Maya dire que l’évolution de la marche se voit sur les T-shirts. Avant c’était « Marche pour les migrants » avec trois bonshommes. Et maintenant, c'est « Marche des migrants » avec pleins de bonshommes.