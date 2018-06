I l y en a qui sont si pauvres qu'ils n'ont que l’argent. » C'est avec cette phrase que j'ai commencé la journée, c'est avec elle que je commence ce nouveau texte. En fait, cette phrase colore bien ma façon de voir les paysages que nous avons traversés aujourd’hui.

Zoom sur la carte de France en Bourgogne : des vignes, des vignes, un village, un château, et encore des vignes. Deuxième zoom sur Meursault : des trottoirs neufs, des domaines superbes, une machine qui pue le pesticide et qui fait peur, un unique restaurant sans mangeurs dedans et pas de commerces. Sinon, des êtres vivants là-dedans ? Rien, à part quelques insectes qui semblent être les derniers survivants aux pesticides.

Après avoir fait ce constat je cherche du sens à tout ça : mais où est ce qu'ils sont tous passés ?! Ben en fait, ils sont tous occupés, ils sont tous au travail. Mais pourquoi il n'y a pas de commerces ? Ben, ils n'ont pas le temps de faire du shopping, ils travaillent toute la journée. Pourquoi les bâtiments sont tous impressionnants et fraîchement rénovés ? Ben ils peuvent se le permettre, ils travaillent dur.

Aujourd’hui nous n’avons donc pas rencontré les locaux, trop pauvres en temps pour démonter mon récit exagéré. C’d’leur faute, pas la mienne :P