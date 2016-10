Julien Lauprêtre : Toute une vie en solidaire

Au Secours populaire français depuis soixante-deux ans, il en est président depuis 1985. Communiste, ancien résistant, Julien Lauprêtre a voué sa vie à la lutte contre la précarité et l’injustice.

Ces deux derniers mois se sont révélés chargés en déplacements : une série de visites dans plusieurs fédérations et départements de France pour participer au départ d’enfants en vacances et un voyage au Liban, à Jezzine, au sud de Beyrouth, pour inaugurer un village de vacances. « Cette inauguration, avec une structure ouverte à l’année, est un exploit, commente d’emblée Julien Lauprêtre, dans un pays toujours au bord de la guerre civile et qui accueille des enfants syriens par milliers. » Au siège du ...