La Louve, un modèle appétissant

La Louve, coopérative alimentaire de qualité, ouvre ses portes à Paris. L’un de ses initiateurs est Tom Boothe, le réalisateur de Food Coop, qui relate une aventure similaire à Brooklyn.

Paris, XVIIIe arrondissement, rue de la Goutte-d’Or. Dans un quartier très populaire de la capitale, La Louve tient l’une de ses ultimes réunions d’accueil avant l’ouverture de son magasin : 1450 m2, dont 500 dévolus à la vente (l’équivalent d’un gros Franprix), au 116, rue des Poissonniers. Ce soir-là, une quarantaine de personnes se pressent dans la petite salle pour en savoir plus sur ce supermarché coopératif. On prend sa place sur un tabouret comme on peut. La mixité – âge, origine, classe sociale, ...