Eloquentia : allons enfants de la parole !

Sur les bancs de la faculté de Paris 8-Saint-Denis, ils sont près de trente étudiants, de cursus différents, à postuler à un concours bien particulier. -Eloquentia, tourné vers l’art oratoire, a été créé en 2012 au sein d’une association éponyme. Avant les joutes verbales et les sujets imposés, les volontaires suivent une formation intense de six semaines, sous la direction de Bertrand Périer, avocat au barreau de Paris, accompagné de professeurs de slam, de théâtre et de respiration. À eux de donner ...