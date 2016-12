No pasarán, mais un peu quand même

L’autre jour – samedi – y avait, comme l’annonçait le Parti « socialiste » (P« S ») à gros renfort de tweets, la « Grande convention nationale de la Belle Alliance populaire ». (Soit dit en passant : je n’ai, pour ce qui me concerne, toujours pas bien compris ce que c’était que ce truc.) Le chef desdits « socialistes », Jean-Christophe Cambadélis (J2C), était là, et tout d’un coup, dans le cours de son intervention, ses nerfs ont lâché : il a commencé à se prendre pour la colonne Durruti, le pauvre, et à balancer du no pasarán long comme le bras. Genre : « Nous ne voulons pas qu’ils passent ! » Puis aussi : « Ils ne passeront pas ! » Et encore : « Stigmatisation de nos concitoyens musulmans, ça ne passera pas ! Remise en cause du droit du sol, ça ne passera pas ! »