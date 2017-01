Clivage : Islam et laïcité, inclure ou exclure ?

C’est à l’occasion de l’affaire du foulard de Creil, en 1989, qu’éclate au grand jour la profonde division interne à la gauche sur la question de la laïcité. Laurent Fabius, alors président de l’Assemblée nationale, soutient l’expulsion de trois collégiennes voilées, appuyé par Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense. En face, Lionel Jospin, ministre de l’Éducation, et Michel Rocard, Premier ministre, prônent le dialogue. La fracture est profonde et ne cessera de se creuser au fil des débats et ...