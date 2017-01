Outre-mer : L’égalité réelle, vraiment ?

Promesse de campagne de ­François Hollande, le projet de loi « égalité réelle outre-mer » a été adopté à l’unanimité le 19 janvier par les sénateurs. L’objectif premier ? Réduire l’écart de développement entre la métropole et les Ultramarins. « Les Outre-Mer ne quémandent rien, ils n’exigent que l’égalité », a clamé Ericka Bareigts, la ministre des Outre-Mer, saluant notamment l’interdiction de toute discrimination en raison de la domiciliation bancaire ou les mesures pour renforcer la lutte contre ­l’orpaillage en Guyane.

Les inégalités d’accès aux biens, aux services publics et aux droits ainsi que les problèmes éducatifs, sanitaires, économiques, d’accès à l’emploi et de coût de la vie trop élevé devraient se réduire avec ce texte. Mais des progrès restent encore à faire, notamment sur l’économie locale et les circuits courts, qui permettraient de faire baisser les prix. En avril dernier, une grève générale paralysait Mayotte pendant quinze jours car les habitants réclamaient cette fameuse « égalité réelle ».