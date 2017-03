Christiane Taubira enjoint à la gauche de renouer avec sa mission dans un essai politique et littéraire qui reste trop incantatoire.

C’est un petit livre, mais il embrasse large. En six chapitres, Christiane Taubira s’indigne des multiples désordres de notre planète, des démissions et redditions de la gauche, qu’elle appelle à renouer avec son identité politique : « Refaire de la justice sociale la colonne vertébrale des politiques publiques ; ressaisir la question démocratique ; penser la culture ; retisser des liens de solidarité avec les travailleurs, les déshérités, les femmes opprimées, les enfants exploités, les croyants et les…