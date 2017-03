Les métiers du « care », un grand gisement d’emplois.

Les analyses et scénarios sur le potentiel de création d’emplois utiles en vue d’une transition écologique, économique et sociale à la hauteur des enjeux s’améliorent et se précisent. Le dernier exemple en est le scénario Négawatt 2017 pour l’énergie et le climat, associé au scénario Afterres pour l’agriculture. S’y ajoutent les perspectives de créations d’emplois par la réduction du temps de travail. Mises bout à bout, les créations nettes que l’on peut attendre de ces deux politiques représentent…