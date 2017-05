Cyberattaque : Microsoft s’en lave les mains

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

À qui la faute ? La cyberattaque de la semaine dernière, qui a touché 200 000 utilisateurs de 150 pays, exploitait une faille du système ­Windows de Microsoft, lequel équipe près de 90 % des ordinateurs dans le monde. Mais Brad Smith, l’un des directeurs du géant de l’informatique, préfère accuser la NSA : l’agence d’espionnage numérique des États-Unis détenait secrètement des « failles » de ­Windows, que des hackers lui ont volées !

Smith en appelle à une « convention de Genève » pour que les États élaborent des règles dans la guerre numérique. Mais quid de la guerre commerciale ? La firme met périodiquement sur le marché de nouvelles versions de Windows recelant notoirement des défauts, laissant aux utilisateurs la charge de les lui signaler pour bricoler des pansements a posteriori.

Et la faille en cause dans l’attaque de la semaine passée était connue de longue date par Microsoft, qui n’a rien fait jusqu’à mars dernier : elle touche le « vieux » Windows XP, sur lequel toute maintenance a cessé, ce qui pousse les utilisateurs à acheter les versions les plus récentes.