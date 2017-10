Italie : Deux référendums égoïstes

La Ligue du Nord a organisé et remporté des consultations afin d’obtenir davantage de compétences régionales en Lombardie et la Vénétie.

La Ligue du Nord a gagné son pari. À l’heure de la crise catalane, ce parti xénophobe, qui gère les deux régions les plus riches d’Italie, la Lombardie et la Vénétie (30 % du PIB italien), a organisé le 22 octobre les deux consultations référendaires (conformes à la Constitution) afin d’obtenir davantage de compétences régionales, notamment en matière de santé et d’éducation. Deux référendums remportés haut la main. Il s’agit en réalité de payer moins pour la solidarité nationale, et par conséquent de moins soutenir le sud, région pauvre du pays.