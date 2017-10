Face à des événements météorologiques extrêmes, que peut l’État au moment ils se produisent ? Rien.

Les événements écologiques récents ont réveillé des peurs car la puissance des cyclones balayant les îles des Caraïbes est littéralement surhumaine. La déréliction vécue par les habitants de ces lieux a nourri une critique des États, défaillants dans les secours, notamment aux populations les plus exposées et les plus pauvres. Si ces critiques sont justes – encore faudrait-il ajouter le laisser-faire immobilier et la réduction de ces territoires à des plateformes de spéculation financière et d’évasion…