Ordonnances : Scandale sanitaire en perspective

Les salariés en contact avec des produits chimiques dangereux ne feront plus l’objet d’un suivi particulier. Pis, ils ne sauront même plus qu’ils sont exposés à des agents toxiques ! Ce scandale sanitaire à venir, qui remet en cause plus de quinze ans de bataille et d’acquis pour améliorer la traçabilité des toxiques auxquels sont exposés les salariés, et donc la santé au travail, est le fait des ordonnances d’Emmanuel Macron. Même Les Échos se sont émus de ce « gros trou dans la raquette de la prévention des risques professionnels ». Un euphémisme.