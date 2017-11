Encadrement des loyers : un projet abandonné ?

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

L'encadrement des loyers n'est plus, ou presque. Le tribunal administratif de Paris a annulé la disposition de la loi Alur qui demandait aux propriétaires de proposer un prix en dessous d'un plafond fixé par arrêté préfectoral en fonction de la localisation, de la taille et de l'année de construction de l'habitation. Le but étant de freiner l'augmentation des loyers, et de protéger les locataires.

La décision arrive un mois après après celle du tribunal administratif de Lille, seule autre ville qui était concernée par l'encadrement des loyers. Les raisons de ces deux annulations sont identiques : la mesure ne touchait que Paris et Lille, alors que les décrets d'applications prévoyaient une mise en œuvre pour toutes les communes comprises dans leur « zone d'urbanisation continue » respective, comme l'indique le communiqué du tribunal administratif de Paris. « Le tribunal a retenu nos arguments », se réjouit ainsi l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI), qui l'avait saisi notamment pour ce motif.

Au gouvernement désormais de faire appel, comme il l'avait fait pour Lille, par l'intermédiaire du ministère du Logement. Au micro d'Europe 1, Ian Brossat, adjoint communiste à la mairie de Paris en charge du logement, déplore :

C’est une décision que je regrette beaucoup puisqu’elle va pénaliser les Parisiens et notamment la classe moyenne parisienne. La conséquence concrète que tout cela aura, c’est que les loyers risquent de flamber à nouveau dans la capitale alors même que nous avions réussi à les stabiliser.

Selon une enquête de l’association Consommation Logement cadre de vie (CLCV), la part de propriétaires qui respectaient la mesure était de plus en plus importante. Ce ne sera bientôt plus qu'un vague souvenir.