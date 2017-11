États-Unis : « Il y a des milliers de mobilisations anti-Trump »

Ancien correspondant du Monde à New York, Sylvain Cypel met en évidence, un an après la présidentielle américaine, la combativité de la gauche de la gauche, tandis que le Parti démocrate concentre toute sa stratégie sur les élections de mi-mandat.

Pour les Européens, la gauche américaine paraît absente, noyée sous le flot des tweets et des dérapages ou des provocations de Donald Trump. Un an après la victoire improbable (et minoritaire en nombre de voix) de l’actuel locataire de la Maison Blanche face à Hillary Clinton, Sylvain Cypel revient des États-Unis, où il a rencontré de nombreux militants et citoyens de gauche aussi engagés qu’effrayés devant les outrances de l’imprévisible président républicain. Il décrit notamment, au sein de la société…