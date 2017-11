Lénine, précurseur de l’« islamo-gauchisme » ?

Le dirigeant bolchevik avait mis au jour l’alliance nécessaire entre les luttes du prolétariat et celles des peuples opprimés, en premier lieu musulmans, contre l’impérialisme.

Voici un livre que devraient lire tous ceux qui, à longueur de colonnes, dénoncent « l’islamo-gauchisme » et soupçonnent ses adeptes d’avoir troqué leur foi en la classe ouvrière contre une adoration des musulmans, nouveaux damnés de la terre. Pour un peu, tous ces éditorialistes, qui n’ont pourtant aucune sympathie – c’est le moins qu’on puisse dire – à l’égard du communisme, accuseraient leurs adversaires d’avoir trahi les idéaux d’Octobre 1917 et de la révolution prolétarienne mondiale. Et si, au…