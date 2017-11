Rideau de fumée sur le nucléaire

Selon plusieurs scénarios, il serait possible de fermer des dizaines de réacteurs sans compromettre la lutte climatique.

Sortir du nucléaire en 2035 : le scénario des experts indépendants de l’association Négawatt a tracé en 2013 une trajectoire qui montre que l’ambition est possible [^1]. À condition de réduire les consommations de manière importante et de miser résolument sur les énergies renouvelables. Pas de recette miracle dans cette trajectoire, mais une forte volonté politique pour éradiquer les gaspillages, privilégier les appareils les plus efficaces, faciliter l’essor de l’éolien, du photovoltaïque, de la biomasse,…