Domination masculine : 2017, année de la révolte

Dans le sillage de l'affaire Weinstein, du mouvement #Metoo et #Balancetonporc, 2017 sera-t-elle une année charnière ?

Françoise Héritier a assisté à la naissance du mouvement #Metoo. Peu avant sa mort, le 15 novembre dernier, l’anthropologue répondait au Monde : « C’est ce qui nous a manqué depuis des millénaires : comprendre que nous n’étions pas toutes seules ! Les conséquences de ce mouvement peuvent être énormes. » Elle y mettait une condition : « Tirer tous les fils pour repenser la question du rapport entre les sexes, s’attaquer à ce statut de domination masculine… »

L’affaire Weinstein est arrivée dans le sillage des affaires DSK et Baupin. Si le #Balancetonporc est venu d’un milieu exposé et glamour, le #Metoo a englobé de nombreuses femmes victimes de harcèlement. Elles ont pris la parole. Des hommes sont tombés des nues. Des victimes et des témoins se sont mis à parler.

En parallèle, à la maison, une autre expression s’est installée dans les échanges : celle de « charge mentale », popularisée par la bédéiste Emma et ses planches sur le poids de l’organisation familiale qui pèse sur les femmes.

L’écriture inclusive a trouvé dans ce contexte une nouvelle piste de lancement. Avec ses effets pervers : s’acheter une bonne conscience féministe à bas coût sans refonder ni les structures de langue ni les fonctionnements sociaux. Car l’enjeu est là. Année de révolte, 2017 sera-t-elle une année charnière ? Des changements vont-ils s’imposer avant que l’effervescence ne retombe ? Quelle place pour le corps des femmes dans une démocratie ? lance la philosophe Geneviève Fraisse. Comment transformer les rapports hommes-femmes, notamment au travail ? Quelle égalité salariale ? Quelle éducation pour nos « porcelets » ? Quels risques de dérives quand la censure menace de remplacer l’effort critique ? Quels « retours de bâton » faut-il craindre ?

