Elias Sanbar : « Trump alimente le rêve des colons d’une nouvelle Nakba »

Historien et écrivain, Elias Sanbar analyse ici les conséquences de la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.

Les effets différés de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y transférer l’ambassade américaine seront peut-être plus importants que les conséquences immédiates. Nul ne peut dire si les territoires palestiniens vont ou non s’embraser, ni si une nouvelle intifada va débuter, comme le souhaite le Hamas, mais l’engagement américain change la donne internationale. C’est ce que nous dit ici Elias Sanbar. Trump a liquidé les dernières illusions qui pouvaient…