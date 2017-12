Tous les signaux sont au rouge foncé.

Le krach qui se prépare n’est pas forcément pour demain, mais on s’en approche. Personne ne sait quel en sera le facteur déclenchant, car les candidats sont nombreux à pouvoir s’en prévaloir. Quoi qu’il en soit, tous les signaux sont au rouge foncé. 2018 pourrait bien voir une réédition du plongeon de 2008. En pire, car rien de sérieux n’a été fait depuis dix ans, et les capacités des États, des banques centrales et des banques privées à amortir le choc sont nettement moindres. D’abord, et surtout, la…