Appel de 100 cinéastes à propos du « Focus sur Israël » du Fipa

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Nous, cinéastes et professionnel-le-s de l'audiovisuel, souhaitons exprimer notre profonde préoccupation devant le fait que le festival Fipa, par son initiative « Focus sur Israël », choisisse de s'associer avec le gouvernement israélien et l'ambassade d'Israël, alors que ce pays non seulement poursuit, mais intensifie l'occupation, la colonisation et le nettoyage ethnique du peuple palestinien. Ceci depuis maintenant de trop nombreuses années, alors que le point de vue palestinien est totalement occulté.

Nous nous interrogeons sur cette décision du Fipa de promouvoir l'État d'Israël, alors que l'on s'apprête à commémorer cette année les 70 ans de l'expulsion du peuple palestinien de ses terres.

Le « Focus sur Israël » au Fipa, qui choisit d'ignorer cette histoire, se déroule au moment même où Israël promulgue des lois racistes, accélère l'expulsion et la confiscation des terres des Palestiniens sous occupation et entrave la liberté de parole des citoyens arabes d'Israël.

Quel message signifie ce partenariat officiel avec Israël qui au mépris du droit international et contre la quasi-totalité des chancelleries – dont la France – veut l'annexion intégrale de Jérusalem pour en faire sa capitale ?

Quel message signifie ce partenariat officiel quand des dizaines d'enfants comme la jeune Ahed Al Tamimi sont incarcéré-e-s dans les prisons militaires et quand des centaines de Palestinien-ne-s sont emprisonnés sans jugements depuis des années pour certains ?

La décision du Fipa s'inscrit également dans la collaboration avec le gouvernement le plus raciste et le plus à l'extrême droite de l'histoire d'Israël. Gouvernement qui considère la promotion de la créativité d'Israël à l'étranger comme un outil de propagande central de sa politique. Ou, pour le dire avec les mots du directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères en charge de la promotion culturelle, Nissim Ben Chetrit, qui « utilise les productions culturelles israéliennes pour atteindre les objectifs politiques de l’État d’Israël ». Ce même Nissim Ben Chetrit qui « considère la culture comme un outil de premier ordre pour la hasbara [propagande]. En ce qui [le] concerne [il] ne fai[t] aucune de différence entre la hasbara et la culture. »

Au regard de l'agressivité actuelle d'Israël dans ses attaques contre les civils palestiniens et leurs infrastructures, justifiées par ce même ministère des Affaires étrangères que vous avez choisi pour être le partenaire de votre festival, nous vous demandons, organisateurs du Fipa, de reconsidérer votre relation avec le gouvernement d'Israël, et de retirer votre partenariat avec le ministère israélien des Affaires étrangères et l'ambassade d'Israël en France.

Choisir de faire un focus sur Israël en collaboration avec un tel gouvernement ne peut être considéré comme une position neutre. C'est un soutien, voire une complicité.

Si l'idée est de soutenir des réalisateurs israéliens ou de projeter des productions israéliennes, il y a d'autres façons de le faire que de traiter avec un État qui se place hors du droit et des conventions internationales.

Nous vous adressons cette demande par considération envers les cinéastes palestinien-ne-s qui ont perdu la vie ou des êtres chers dans les attaques militaires israéliennes.

Nous vous l'adressons en tenant compte des nombreux centres culturels, institutions artistiques et universités attaqués et détruits par les forces d'occupation israéliennes.

Nous vous l'adressons parce que nous sommes solidaires avec ceux qui sont assiégés, occupés, emprisonnés.

Nous espérons que nos collègues et amis du Fipa se joindront à nous.

Les 100 premiers signataires :

Thierry ABEL, Distributeur, Belgique, Maher ABI SAMRA, Réalisateur, Liban / France, Vahe ABRAHAMYAN, Chorographe - metteur en scène, France, Monia AKEL, Réalisatrice, Liban, Hala ALABDALLA, cinéaste, Syrie, Udi ALONI, Réalisateur, Israël / USA, Inès ANANE, comédienne, France, Raed ANDONI, Réalisateur, Palestine / France, Geoff ARBOURNE, Producteur, GB, Jean ASSELMEYER, cinéaste, France, Olivier AZAM, Réalisateur, France, Ariella AZOULAY, cinéaste, curatrice et enseignante, USA / Israël, Nidal BADARNEH, Acteur - Réalisateur, Palestine, Palmyre, A. BADINTER, Productrice, France, Salah BAKRI, Acteur, Palestine, Mohammed BAKRI, Acteur - Réalisateur, Palestine, Ziad BAKRI, Acteur, Palestine, Amic BEDEL, Réalisateur et dir. de la Photographie, France, Deborah BENARROSCH, programmatrice cinéma, Belgique, Mieke BERNING, Head of MA in Film, Pays-Bas, Nouma BORDJ, Photo, France / Allemagne, Mathieu BOYE, Art département cinéma, Haim BRESHEETH, Universitaire et réalisateur, GB, Frédéric CORVEZ, CEO URBAN GROUP, France, Steve COSSE, Réalisateur, France, Jean-Yves CROIZÉ, cinéaste, France, Chris DEN HOND, JRI, France, Cheikh DJEMAI, cinéaste, France / Algérie, Alexandra DOLS, cinéaste, France, Smadar DREYFUS, Artiste visuel / curatrice, GB, Emillie DUDOGNON, Productrice, France, Mahm El MAMOUNE, Journaliste TV, France, Pary, EL-QALQILI, Réalisateur, Allemagne, Dalila ENNADRE, cinéaste, France / Maroc, Maryse GARGOUR, Cinéaste, France, Véronique GELY, Maquilleuse, France, Khaled GHORBAL, Cinéaste, Tunisie, Arlette GIRARDOT, cinéaste, France, Anne GONAND VAUGEOIS, programmatrice cinéma, France, Annie GONZALES, Productrice cinéma, France, Joanna GRUDZINSKA, Réalisatrice, France, Samir H. ABDALLAH, cinéaste, France / Egypte, Leila HABCHI, Réalisatrice, France, Janine HALBERICH EUVRARD, Directrice de Festival des films, France, Dima HAMDAN Réalisatrice Palestine / Allemagne, Patrick HEPNER, Graphiste et artiste visuel, France, Avi HERSHKOVITZ, Réalisateur, Espagne / Israël, Michael HOARE, cinéaste, France, Geneviève HOUSSAY, programmatrice cinéma, France, Anne-Marie JACIR, cinéaste, Palestine, Nicole KAMATO, Producteur, Liban, Aki KAURISMAKI, Réalisateur, Finlande, Khemais KHAYATI, Journaliste et critique de cinéma, Tunisie, Yasmina KHERFI, Chef monteuse, France, Michel KHLEIFI, Réalisateur, Palestine /Belgique, Peter KOSMINSKY, Stonehenge films, GB, Serge LALOU, producteur, France, Hugue LE PAIGE, Journaliste / Réalisateur, Belgique, Delphine LECCAS, Directrice artistique, France, Mike LEIGH, Réalisateur, GB, Thierry LENOUVEL, producteur, France, Ken LOACH, Réalisateur, GB, Khéridine MABROUK, cinéaste, France / Algérie, Magali MAGNE, Réalisatrice, France, Ahmet MAHAMAT, Réalisateur, Tchad, Carol MANSOUR, cinéaste, Palestine, Sandrine MANSOUR, scénariste-historienne, France, Miriam MARGOLYES, Actrice, GB / Australie, Mai MASRI, cinéaste, Palestine, Audrey MAURION, Chef monteuse, France, Rakan MAYASI, Réalisateur, Liban, Elli MEDEIROS, Musicienne, France, Angela MELITOPULOS, artiste visuel - Réalisatrice, Allemagne, Pierre MENAHEM, producteur et distributeur, France, Avi MOGRABI, cinéaste, Israël, Ahmed NADJAR, JRI/Réalisateur, France, Najwa NAJJAR, Cinéaste, Palestine, Nadine NAOUS, cinéaste, Palestine / France, Yousri NASRALLAH, cinéaste, Egypte, Idit NATHAN, Artiste visuel / curatrice, GB, Rebecca O’BRIEN, Productrice, GB, May ODEH Productrice, Palestine, Valérie OSOUF, Réalisatrice, France, Anand PATWARDHAN, cinéaste, Inde, Boris PERRIN, producteur et éditeur de DVD, France, Valerie PICO, monteuse, France, Solange POULET, opératrice culturelle, France, Hortense QUITARD, Productrice exécutive, France, José REYNÈS, cinéaste, France, Patrizia ROLLETI, Régisseuse, France / Italie, Jean-Jacques RUE, Animateur cinéma, France, Abdelhadi SAÏD, Auteur, Maroc, Leïla SANSOUR, cinéaste, Palestine, Khaled SID MOHAND, Journaliste radio, France / Algérie, Fatima SISSANI, cinéaste, France, Eyal SIVAN, Cinéaste, Israël / France, Faraj SULEIMAN, musicien, Palestine, Elia SULEIMAN, Réalisateur, Palestine, Ula TABARI, cinéaste, Palestine, Moncef TALEB, ingénieur du son, Tunisie, Bissane TAY, Auteur, productrice, Liban, José VIEIRA, cinéaste, France / Portugal, Nicolas WADIMOFF, Producteur, Suisse, Mohanad YAQUBI, Réalisateur - Producteur, Palestine.

Cet appel est initié, mardi 23 janvier 2018, par 100 cinéastes et professionnel-le-s de l'audiovisuel, de plusieurs pays. Nous appelons à amplifier le mouvement et à signer ici, en précisant dans l'ordre : nom, prénom, profession et pays.