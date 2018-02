Au PS, un fauteuil pour quatre

Qui prendra la suite de Jean-Christophe Cambadélis au prochain congrès du Parti socialiste ? Zoom sur deux des quatre postulants, Olivier Faure et Emmanuel Maurel.

Ils seront donc quatre, et pas un de plus. Le Parti socialiste a beau avoir l’air d’un « grand cadavre à la renverse », pour reprendre les mots de Sartre définissant la gauche de son époque, la compétition entre les candidats au poste de premier secrétaire ne s’annonce pas moins rude. La seule femme en lice, Delphine Batho, qui promettait de ruer dans les brancards, s’est fait barrer la route par l’appareil, lequel s’est paré au dernier moment de nouvelles règles plus strictes dans le dépôt des…